شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: القيعي أقنعني باللعب للأهلي وعدت للزمالك بعد التأق أمام الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق، إنه بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك لكنه رحل بسبب كثرة النجوم في هذا الوقت ، وقال أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية : "حلمي طولان هو مؤسس الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود والعشري أستكمل المسيرة..أضعنا فوزاً قياسياً وتاريخيا علي الأهلي في نهائي كأس مصر".

وعن تصريحاته برغبته في الانتقال إلى الأهلي، علق أحمد عيد عبد الملك: "جلست مع عدلي القيعي وصرحت برغبتي في اللعب للأهلي بناء علي نصيحته".

وكشف عبد الملك أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى، معلقاً : "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة..تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور"

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل ، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.