شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تشاتشيتش يقود أول مران لبيراميدز بعد العودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أول تدريب له اليوم على رأس الجهاز الفني بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجازة قصيرة بصحبة جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي، وكان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة بصحبة جهازه المعاون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، في إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.

وقاد تشاتشيتش التدريبات التي أظهر خلالها اللاعبون قوة كبيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المنتظر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ومدد بيراميدز أمس، تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.

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