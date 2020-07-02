شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: أشجع أي فريق ضد الأهلي في إفريقيا.. وأتمني خسارة الأحمر كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا إلا أنه يرى أن حظوظ الأربع فرق بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا متساوية، وقال أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية: "في حالة خروج الزمالك سأشجع أي فريق ضد الأهلي وأتمني خسارته لكل البطولات، الزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وأتمني ضم دونجا أو محمد عبد العاطي".

وكشف عبد الملك أنه يتمنى إنضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي، معلقاً :"رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمني أن أراه في نادي الزمالك، عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة"

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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