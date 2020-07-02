أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 1 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يجري مسحة كورونا غدا الخميس ومعسكر مغلق في برج العرب الزمالك يجري مسحة كورونا غدا الخميس ومعسكر مغلق في برج العرب انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم برئاسة مرتضى منصور، وجاءت قرارات المجلس كالتالى: إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري. المسحة تؤجل عودة لاعبي الزمالك للتدريبات تلقي لاعبو الزمالك تعليمات من الجهاز الادارى بخضوعهم غدا لإجراءات مسحة كورونا وفقا للإجراءات الطبية استعدادا لعودة الفريق للتدريبات، ومن المنتظر ان يتم تأجيل خوض اللاعبين للتدريبات والتى أعلن مجلس إدارة النادي اليوم، عودتها غدا عقب اجتماعه المنتهى منذ قليل. اجتماع بين إدارة الزمالك وجميع لاعبي الفريق خلال أيام من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين إدارة النادي وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمناقشة بعض الأمور التي تخص الفريق في الفترة المقبلة، حيث حضر اجتماع اليوم 10 لاعبين فقط من الفريق بناء علي طلب إدارة النادي ، علي ان يتم عمل اجتماع يشمل جميع اللاعبين خلال الأسبوع المقبل. Advertisements عاجل .. مرتضي منصور يطلب لاعبي الفريق لاجتماع في منزله طلب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لاعبو الفريق الأول لعقد اجتماع في منزله الان لبحث عودة الفريق للتدريبات، ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا حاليا في منزل رئيس النادي لبحث ملفات هامة تخص الزمالك، وبالفعل تواجد عدد من لاعبي الفريق في منزل رئيس انلادي وسيجتمع باقي اللاعبون لبداية الاجتماع. المصري يرفض طلب الزمالك في ضم محمود وادى رفض نادي المصري البورسعيدي، طلب نظيره الزمالك فى التفاوض بشأن انضمام محمود وادي مهاجم المصري للزمالك، حيث أكد مصدر داخل المصري البورسعيدي ان إدارة النادي أغلقت تماما ملف التفاوض مع أي نادي بشأن رحيل لاعبي المصري خلال الفترة الحالية، لحين حل أزمة منع النادي من القيد من جانب الاتحاد الدولي بسبب مستحقات اللاعب شيخ ماكورو.

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