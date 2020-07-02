شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يرفع كفاءة وسط الأهلي قبل نهائيات دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفع حمدي فتحي نجم النادي الأهلي من كفاءة خط وسط فريقه بعد تعافيه من الإصابة وتأكد مشاركته في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، وتنفيذه البرنامج العلاجى والتأهيلى وتجهيزه بشكل نهائى للعودة إلى المشاركة عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية.

وتعرض حمدى فتحى لإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى وأجرى جراحة فى ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى تمهيدا للعودة، ويعد حمدي فتحي واحد من أهم دعائم خط وسط الأهلي وستمثل عودته إضافة قوية للفريق الأحمر قبل استكمال مشواره في بطولة دوري أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التى أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى والجهاز الفنى والإدارى والطبى جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة، وكان الأهلى قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية ، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما، ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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