شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي : الأهلي لديه رغبة الانتقام ورد الاعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، أن مباراة فريقه أمام الأهلي ، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا ستشهد قوة ومنافسة بالغة من قبل الطرفين، وكان الاتحاد الإفريقى، قد أعلن إقامة نصف نهائي بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بنظام المباراة الواحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، دون تحديد البلد التى سوف تستضيف دور نصف النهائي أو المباراة النهائية.

وأوضح محمد طلال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس" قائلا " مواجهة نادي القرن ووداد الأمة قمة مرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال و الأهلي لديه رغبة للانتقام ورد الاعتبار من الوداد منذ آخر خسارة أمامه في نهائي 2017 و الوداد لديه لاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالي واستقرار كبير يجعل فرصه كبيرة في تخطي الأهلي"، مضيفا: "الوداد يحترم الجهات المختصة وهدفنا الدفاع عن حقوقنا تجاه الترجي".

وشدد أن الوداد خرج مظلوما من نهائي النسخة الماضية بدوري الأبطال، مشيرا إلى أن غياب الجماهير سيحرم الوداد المغربي من أهم أسلحته قبل مواجهة الأهلي، باعتبار أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة خارج الملعب.