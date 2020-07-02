شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب : وديتا المنتخب الأولمبى أمام الأرجنتين والبرازيل ستقاما رغم التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى ، أنه لم يعترض على قرار استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى خلال اجتماع مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك لعودة الحياة مرة أخرى و أن الاتحاد الافريقى " الكاف " اتخذ العديد من القرارت السليمة للكرة الافريقية و الاتحاد الدولى لكرة القدم قرر أنطلاق أولمبياد طوكيو يوم 21 يوليو 2021 .

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه لديه عرض للعب مباراة ودية في شهر سبتمبر المقبل مع أحد المنتخبات الكبرى وإقامتها خارج مصر ولكن تم رفضه بسبب أستكمال مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، مضيفا أن مباراتي الأرجنتين والبرازيل الوديتين مع المنتخب الأولمبى اللتين تم تأجيلهما ستقاما فى وقت لاحق.

وأشار شوقى غريب أن اللجنة الخماسية وافقت على طلب تواجد بطولة مواليد 99 الموسم المقبل و الاستعانة بلاعبى مواليد 97 فى المباريات بسبب منح الفرصة لاكبر عدد للاعبين فى المشاركة و متابعتهم من قبل الجهاز المعاون .

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

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- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة.

- إجراء التحاليل اللازمة" .

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.