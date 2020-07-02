شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية الزمالك وطنطا والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عقد جلسة مع كل من المستشار مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء ، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، وفايز عريبي رئيس نادي طنطا ، بمقر وزارة الشباب والرياضة الأربعاء ، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بعودة الدوري المصري .

وقالت قناة الزمالك ، أن وزير الرياضة أشاد بالإجرارءات الإحترازية داخل نادي الزمالك بعد فتح ابواب الأندية لاستقبال الأعضاء ، كما أشاد بالمنشآت الرياضية داخل القلعة البيضاء .

استقبل نادى الزمالك، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى حرص على زيارة مقر النادى فى اليوم الأول لاستقبال الأعضاء بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، وكان فى استقبال الوزير كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وشريف حسين نائب مدير النادى الأبيض.

وحرص الدكتور أشرف صبحى على إجراء جولة داخل أروقة النادى، تفقد خلالها الإجراءات الاحترازية، وبوابات التعقيم الإلكترونية التى تم توفيرها بمداخل النادى لاستقبال الأعضاء، فى متابعة من وزير الرياضة لتطبيق جميع الأندية لما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع،

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وقامت إدارة نادى الزمالك بتعقيم مداخل النادى المختلفة من أجل الحفاظ على الأعضاء وذلك فى إطار المتابعة الدورية من جانب إدارة قلعة ميت عقبة للعمل فى اليوم الأول، داخل مقر الزمالك لاستقبال أعضائه وخصص نادى الزمالك بوابتين لاستقبال الأعضاء من خلالهما، وهما بوابتا جامعة الدول العربية والبوابة المواجهة لنادى الترسانة الخاصة بالمبنى الاجتماعى الجديد، حيث يمر الأعضاء من خلال بوابات تعقيم مع الخضوع لقياسات درجة الحرارة، مع تخصيص بعض البوابات الأخرى للخروج دون السماح بالدخول من خلالها.