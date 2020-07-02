شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء أبرزها اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر لمنتخب الشباب فى يوليو ، والزمالك يجري مسحة كورونا الخميس المقبل ومعسكر مغلق في برج العرب ، وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب،والإسماعيلى يحدد السبت موعدا لأول مران للدراويش استعداداً لعودة الدورى

فايلر يقود مران الأهلي الاثنين ويتسلم تقريرا من سيزا

يقود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه بداية من يوم الاثنين المقبل بعد عودته من سويسرا، عقب سفره لهناك لقضاء أجازه مع أسرته.

اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر لمنتخب الشباب فى يوليو

رفض مسئولو اتحاد الكرة طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إقامة معسكر للفريق فى شهر يوليو الجارى، من أجل التجهيز لتصفيات أمم أفريقيا التى تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل، وطلب مسئولو الجبلاية من الجهاز الفنى للفراعنة تأجيل الأمرو إقامة المعسكر فى شهر أغسطس أو سبتمبر، وإجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين المنضمين للمعسكر وقتها.

محمد الشناوي مُتمسك بشارة قيادة الأهلي في الموسم الجديد

تمسك محمد الشناوى حارس النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بارتداء شارة قيادة فريقه في الموسم الجديد، لكونه أقدم لاعبي الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، وأكد محمد الشناوي للمقربين أنه ليس لديه أي نيه للتنازل عن شارة القيادة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن العرف داخل الأهلي أن حمل شارة القيادة يكون بالأقدمية، مشدداً أن الدور جاء عليه لقيادة الفريق الأحمر لمنصات التتويج محلياً وقارياً.

وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب

أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، على أن يتوجه بعد ذلك لتفقد نادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .

الزمالك يجري مسحة كورونا غدا الخميس ومعسكر مغلق في برج العرب

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم برئاسة مرتضى منصور، الذى أعلن قرارات المجلس

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"فتوى طبية" تصدم الأهلي وتؤكد غياب حسين الشحات 4 أشهر

تلقى الجهاز الفنى للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات، لاعب الفريق، بأنه يحتاج أربعة أشهر قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية صباح الأحد قبل الماضى فى "الفتاق".

حسين زكى مديرًا فنيًا لـ"يد الزمالك" .. و باسم السبكى رئيسا لقطاع الناشئين

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين حسين زكى مديرًا فنيًا لفريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك خلفا لباسم السبكى و معه حسن يسرى مدربا عاما و الإبقاء على حمادة عبد البارى مديرًا للجهاز .

الإسماعيلى يحدد السبت موعدا لأول مران للدراويش استعداداً لعودة الدورى

أخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد السبت المقبل موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.

الزمالك يخصص بوابتين لدخول الأعضاء بعد عودة النشاط

خصص نادى الزمالك، بوابتين لاستقبال الأعضاء من خلالهما، وهما بوابتا جامعة الدول العربية والبوابة المواجهة لنادى الترسانة الخاصة بالمبنى الاجتماعى الجديد، حيث يمر الأعضاء من خلال بوابات تعقيم مع الخضوع لقياسات درجة الحرارة، مع تخصيص بعض البوابات الأخرى للخروج دون السماح بالدخول من خلالها.

تصنيف الاسكواش.. محمد الشوربجى يحافظ على الصدارة للشهر السادس على التوالى

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر يوليو الجارى، وحافظ خلاله محمد الشوربجى على الصدارة للشهر السادس على التوالى، والتى استعادها فى تصنيف فبراير الماضى من جديد بعد 11 شهراً متتالياً من هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.