شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد : لومالا يعود بعد التأهيل عقب إجراء جراحة بالغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز إن الأوغندى عبده لومالا صانع ألعاب فريق الكرة سيعود إلى القاهرة بعد الآنتهاء من التأهيل عقب إجراء جراحة فى غضروف الركبة خارج مصر حيث يجرى حاليا عمليات التأهيل من أجل العودة للملاعب فى أقرب وقت ممكن.

أوضح سعيد أن لومالا احتاج لجراحة فى الغضروف وكعادة بيراميدز بأنه يختار للاعبيه أفضل طرق وأماكن العلاج والتأهيل سافر الدولى الأوغندى إلى السويد ومنها إلى بلجيكا حيث أجرى جراحة الغضروف هناك تحت إشراف أفضل الخبراء من أجل العودة سريعا للملاعب.

شدد هانى سعيد على أن النادى يتواصل بشكل مستمر مع لومالا للاطمئنان عليه وعلى مراحل التأهيل التى يخضع لها حيث يسير بشكل مطمئن فى برنامجه التأهيلى وأصبح غياب لومالا عن فترة التحضير للدورى فى حكم المؤكد قبل إتمام شفائه والعودة للتدريبات فى المرحلة المقبلة.

Advertisements