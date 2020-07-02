7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء أبرزها وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب ، واتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر لمنتخب الشباب فى يوليو ، والإسماعيلى يحدد السبت موعدا لأول مران للدرأويش استعداداً لعودة الدورى، والزمالك يجرى مسحة كورونا الخميس المقبل ومعسكر مغلق فى برج العرب

وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب

أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، على أن يتوجه بعد ذلك لتفقد نادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .

اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر لمنتخب الشباب فى يوليو رفض مسئولو اتحاد الكرة طلب الجهاز ألفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إقامة معسكر للفريق فى شهر يوليو الجارى، من أجل التجهيز لتصفيات أمم أفريقيا التى تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل، وطلب مسئولو الجبلاية من الجهاز ألفنى للفراعنة تأجيل الأمرو إقامة المعسكر فى شهر أغسطس أو سبتمبر، وإجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين المنضمين للمعسكر وقتها.

فايلر يقود مران الأهلى الاثنين ويتسلم تقريرا من سيزا

يقود السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى مران فريقه بداية من يوم الاثنين المقبل بعد عودته من سويسرا، عقب سفره لهناك لقضاء أجازه مع أسرته.

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الزمالك يجرى مسحة كورونا الخميس المقبل ومعسكر مغلق فى برج العرب

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك الذى عقد اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرارات المجلس

"فتوى طبية" تصدم الأهلى وتؤكد غياب حسين الشحات 4 أشهر

تلقى الجهاز ألفنى للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات، لاعب ألفريق، بأنه يحتاج أربعة أشهر قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية صباح الأحد قبل الماضى فى "ألفتاق".

حسين زكى مديرًا فنيًا لـ"يد الزمالك" .. وباسم السبكى رئيسا لقطاع الناشئين

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين حسين زكى مديرًا فنيًا لفريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك خلفا لباسم السبكى ومعه حسن يسرى مدربا عاما والإبقاء على حمادة عبد البارى مديرًا للجهاز .

الإسماعيلى يحدد السبت موعدا لأول مران للدرأويش استعداداً لعودة الدورى

أخطر الجهاز ألفنى للإسماعيلى، بقيادة ألفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد السبت المقبل موعداً لأول مران للدرأويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز ألفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.