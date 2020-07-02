شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق : فايلر لن يصل لإنجازات جوزية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد صديق نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء لن ينجح في تكرار إنجازات البرتغالى مانويل جوزيه مع الأحمر معللا حديثه بقوة الجيل الذى كان يملكه جوزيه، وكشف صديق خلال حواره لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون نتايم سبورتس 2 سبب تفوق كارتيرون مع الزمالك عن الأهلى قائلا :" تفوق كارتيرون مع الزمالك عن الأهلى بسبب إمكانيات لاعبي الفريق الأبيض".

وقال محمد صديق إنه شكر الله سبحانه وتعالى بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء معللا ذلك بأنه لن يلعب مرة أخرى ضد المهاجم القوي ذو الإمكانيات الكبيرة عماد متعب على حد وصفه.

وأكد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض هو الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا مضيفا :" الفترة الأفضل في مسيرتى كانت مع الزمالك وأن أفضل مدافع في السنوات الأخيرة هو محمود علاء ويتفوق على أحمد حجازى وعلى جبر".

وتحدث صديق عن أغلى بطولة في نسيرته الكروية قائلا :" تتويجى بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى 2006 الأفضل في مسيرتى رغم تتويجى بنفس اللقب مع الزمالك موسم 2002 ".

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تابع نجم الأهلى والزمالك الأسبق:" لو عاد بى الزمن سأكرر انتقالى للنادى الأهلى وسأتخذ الخطوة مرة أخري" مضيفا :" كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق تسبب في رحيلى عن القلعة البيضاء في ذلك الوقت".

واختتم :" أفضل مدافع عاصرته هو وائل القبانى ويتفوق على وائل جمعة وإبراهيم سعيد وأفضل لاعب في الدوري المصري هو أشرف بن شرقى ويتفوق على معلول وعبد الله السعيد".

محمد صديق بدأ حياته فى ناشئى المقاولون العرب وتدرج فى صفوف القطاع حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها. وكان إحدى حلقات الصراع بين الأهلى والزمالك لضمه، حتى نجح الزمالك تحت قيادة كمال درويش فى خطفه قبل الأهلي، ولكن بعد انتهاء عقده مع الزمالك انضم إلى الأهلى فى صفقة هزت الوسط الرياضى.