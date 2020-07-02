شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: السوشيال ميديا أظهرت مشاكل الأهلي ..وأرشح حجازي وطارق للأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن النادي الأهلي يوجد داخل جدرانه الكثير من المشاكل، وقال عبد الملك في تصريحات تلفزيونية : "المشاكل لم تعلن في الأهلي رغم وجودها ولكن مع بدأ عصر السوشيال ميديا، تم اظهار تلك المشاكل، وأزمات الأهلي أصبحت ملعنة على عكس السابق بسبب السوشيال ميديا"

وتابع عبد الملك إنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب، معلقاً : "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت بإسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة، الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي وبركات أخف دم في الدنيا، وبوب برادلي مدير فني رائع لكن الظروف لم تساعده داخل مصر، ومشادة مع محمد شوقي في إحدى المباريات الودية تسببت في موجه سباب لي من جمهور الأهلي".

Advertisements

وشدد عبد الملك إن محمود الجوهري، هو أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية، معلقاً : "أرشح الثلاثي حجازي وطارق حامد وصلاح للإنضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو، طارق حامد وعبد الله السعيد هما أفضل لاعبان في مصر حالياً، و السعيد قادر علي العطاء لسنوات قادمة".