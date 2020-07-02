شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير : نحتاج 5 وديات قبل عودة الدوري بسبب أوزان اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، سعادته بعودة التدريبات ومسابقة الدوري المصري بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا، و أضاف مدرب حارس الإسماعيلى :" أوزان اللاعبين زائدة وغير لائقة فنيا ويجب أن نلعب 4 أو 5 مباريات ودية قبل الحديث عن استكمال الدوري و كان يجب على اللجنة الخماسية منح الأندية 60 يوما استعدادا لاستئناف الدوري".

فيما قال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" الإسماعيلي سيعود للتدريبات يوم السبت والجميع في غاية السعادة فرحا بعودة كرة القدم".

وأكد مدرب حراس الإسماعيلى إن قرار استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في يد مجلس الإدارة ولا دخل له فيه.

وحدد اتحاد الكرة الاثنين المقبل موعداً لمسحة كورونا الثانية لفريق الإسماعيلى، وأخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد السبت المقبل موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.

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وأشرف على المسحة الخاصة بلاعبى الإسماعيلى فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، للكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

وتكثف إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .

ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى