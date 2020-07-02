شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي: الانتخابات التكميلية "افتكاسة" جديدة.. وسأترشح علي نائب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سخر محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، من الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مشددا على أنها إذا حدثت ستكون "افتكاسة" جديدة، مضيفاً "اعتقد أن الانتخابات التكميلية لن تجري على الإطلاق، وبند الـ 8 سنوات من المحتمل أن يتم إلغائه، ويجب أن لا ننظر إلى المصالح خلال الفترة المقبلة".
وعن ترشحه للانتخابات قال الشامي فى تصريحات تليفزيونية ، "سأترشح على منصب نائب رئيس الجبلاية، ودورة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتهت ولا نحتاج لانتخابات تكميلية".
وتابع : "الجمعية العمومية للاتحاد، تريد إجراء انتخابات وظهور وجوه جديدة، ولكنه يتمني أن تستمر اللجنة الخماسية حتي العام المقبل".
وأشار محمود الشامي إلي أنه يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط معينة، مشددا على اتحاد الكرة وضع خريطة لمدة عام ونصف، مضيفاً " كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".
وواصل : "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوري".
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