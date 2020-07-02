شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصرف جزءا من متأخرات اللاعبين "كاش" والباقي شيكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادي مصر المقاصة علي صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتأخرة من شهر نوفمبر الماضي في صورة مبالغ نقدية " كاش " يتسلمها اللاعبون غدا، وذلك كحل مؤقت للأزمة التي يمر بها النادي والتي تسببت في رفض اللاعبين خوض المران السبت المقبل إلا بعد حصولهم علي جزء من متأخراتهم.

وكشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة انه سيتم منح اللاعبين جزء من المتأخرات " كاش " علي ان يتم منحهم باقي المتأخرات في صورة شيكات شهرية مستحقة الصرف بداية من أغسطس المقبل.

من جانبه أكد وليد هوليدى، مدير الكرة بمصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق مستمر حتى نهاية عقده مع النادى الفيومى ولا نية مطلقا فى رحيله لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه، خاصة أنه مستقر بشكل كبير مع الفريق.

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وأضاف هويدى أن الجهاز الفنى استقر على بدء التدريب السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى ولمدة أسبوع، ثم يقام معسكر مغلق لمدة أسبوعين فى إحدى المدن الساحلية سواء الإسماعيلية أو الإسكندرية لرفع المستوى البدنى للاعبين عقب الراحة الطويلة التى حصلوا عليها بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضى.

واختتم مدير الكرة للمقاصة حديثه بتوجيه الشكر للاعبين الذين تحملوا النادى خلال الفترة الماضية بسبب الضائقة المادية التى كان يعيش فيها، مؤكدا أنهم سيحصلوا على كل المبالغ تباعا خلال الأيام المقبلة .