شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغني: اللجنة الخماسية لم تمارس كرة القدم حتى تحدد موعد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، أن تحديد موعد 15 اكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كاف على أندية الدوري الممتاز لاستكمال الدوري، مضيفاً أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتى تُحدد موعد انتهاء الدوري وتحديد منتصف اكتوبر القادم لانهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تماماً.

وأشار عبد الغني في تصريحات تليفزيونية ، إلي أن أعضاء اللجنة الخماسية لم تُدير ملف استكمال هذا الموسم بإحترافية والدوري في حالة استكماله لن ينتهي قبل منتصف شهر ديسمبر ، وبالتالي لن يكون هناك موسم قادم نظرا للارتباطات الدولية .