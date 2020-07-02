شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغني: اللجنة الخماسية لم تمارس كرة القدم حتى تحدد موعد الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، أن تحديد موعد 15 اكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كاف على أندية الدوري الممتاز لاستكمال الدوري، مضيفاً أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتى تُحدد موعد انتهاء الدوري وتحديد منتصف اكتوبر القادم لانهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تماماً.
وقال مجدي عبد الغني ، أن صالح جمعه لاعب الاهلي ظلم لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات مع المدير الفني ، موضحاً أن صالح يمتلك موهبة كبيرة ومميزة يستطيع من خلالها يكون من افضل لاعبي وسط الملعب في مصر .
واكمل اتمنى ان يستفيد من موهبته والالتزام والظهور بشكل جيد عقب منح الجهاز الفني فرصة أخرى للظهور مع الفريق في التدريبات خلال الفترة القادمة.
وأعرب مجدي عبد الغني عن أمنياته لاستمرار رمضان صبحي لاعب الاهلي في الاحتراف عقب نهاية اعارته مع القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم، مضيفاً ان رمضان يمتلك مهارات قوية واستمراره في الاحتراف امر لابد منه لمواصلة تحقيق الانجازات ، مشيرا الي انه يُعد اللاعب رقم ٢ في مصر بعد محمد صلاح .
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