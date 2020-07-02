شكرا لقرائتكم خبر عن سر تأجيل ظهور خالد الغندور على قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن سر تأخر عودته لتقديم برنامج “زملكاوي” عبر قناة النادي، رغم تعافي ابنته من إصابته سابقا بفيروس كورونا.. وقال الغندور فى تصريحات تليفزيونية: "عودتي يوم الثلاثاء المقبل قولا واحدا، وكان من المفترض ظهوري بالأمس ولكن تأجلت بسبب أمور تخص مدينة الانتاج الإعلامي".

وشدد الغندور على أن السبب في ذلك هو أن الشركة القائمة على العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي تشترط وصول التحاليل الطبية التي تؤكد سلامة جميع العاملين، ولكونه من المخالطين لأحد المصابين خضع لفترة عزل وأجرى تحاليل لاحقا، أكدت سلامته.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عقب اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة مرتضى منصور، عدة قرارات أبرزها: إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا اليوم الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري. استئناف الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته بدءا من اليوم الخميس . خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. Advertisements **تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها. خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون. استئجار طائره خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني ليد الزمالك وحمادة الروبي مع تعيين حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسري مساعدا. تنازل لاعبي فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات. وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

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