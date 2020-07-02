بيراميدز: لومالا سيعود للقاهرة بعد التأهيل عقب إجراء جراحة بالغضروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق الكرة سيعود إلى القاهرة بعد الانتهاء من التأهيل عقب إجراء جراحة في غضروف الركبة خارج مصر حيث يخضع حالياً عمليات التأهيل للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

وأوضح سعيد ـ في تصريحات صحفية له يوم أمس الأربعاء ـ أن لومالا احتاج لجراحة في الغضروف فسافر إلى السويد ومنها إلى بلجيكا حيث خضع جراحة الغضروف هناك تحت إشراف أفضل الخبراء من أجل العودة سريعا للملاعب.

شدد هاني سعيد على أن النادي يتواصل بشكل مستمر مع لومالا للاطمئنان عليه وعلى مراحل التأهيل التي يخضع لها حيث يسير بشكل مطمئن في برنامجه التأهيلي وأصبح غياب لومالا عن فترة التحضير للدوري في حكم المؤكد قبل إتمام شفائه والعودة للتدريبات في المرحلة المقبلة.