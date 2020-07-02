إينو: طلبت التوقيع للأهلي في حضور الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، أنه رحل عن نادي الزمالك بسبب قلة القيمة المادية في عقده، مشيراً إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للقلعة الحمراء السابق، طلب التعاقد معه بالإسم.

وقال إينو في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" حول كواليس رحيله عن الزمالك وانضمامه للأهلي: "كنت أتحدث مع إدارة الزمالك من أجل تعديل عقدي، ولكن كان يُقال أن هذا ابن النادي ولم يتم تقديري وكنت مظلوم مادياً، وكان هناك تجاهل شديد".

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وأضاف: "تحدث معي الأهلي وعندما علمت أن هناك عرضاً رحبت بالطبع ووقعت في الفترة القانونية، ولكنني طلبت التوقيع في حضور محمود الخطيب، وجاء لي العرض عن طريق عدلي القيعي الذي تحدث مع والدي".

وتابع إينو: "عندما علم الزمالك بتوقيعي للأهلي، بدأت تظهر الأموال وعُرض عليَ بعد ذلك أكثر من الأهلي، ولكنني رفضت لأنني كنت قد وقعت بالفعل للأهلي، وقام الزمالك بإشراكي في مباراة في دوري أبطال أفريقيا لمدة دقيقة حتى لا أشارك مع الأهلي قارياً".

واختتم إينو تصريحاته: "عندما قابلت مانويل جوزيه قال لي أنه طلب التعاقد معي بالإسم، وأبدى إعجابه بالتزامي مع الزمالك رغم معاملتهم السيئة لي".