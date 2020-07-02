لجنة الحكام تكشف لمصراوي 4 قرارات جديدة بشأن استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباريات الدوري سوف تشهد تطبيق الـ5 تغييرات بدلاً من 3 وفقا لتعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال ساعات على جدول استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي.

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وقال وجيه أحمد في تصريحات لـ"يلا كورة" "من المقرر أن يتواجد في كل مباراة مراقب طبي وأخر أمني بجانب مراقب من لجنة المسابقات".

وأضاف "تم الاستقرار على تطبيق 5 تغييرات لكل فريق في المباراة، بجانب أنه سيكون هناك توقف في الشوط الأول بالدقيقة 30 وتوقف الشوط الثاني في الدقيقة 75".

واختتم "الغرفة الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد سوف يتواجد بها 3 حكام فقط".