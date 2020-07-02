الزمالك: نظام دوري الأبطال الجديد أفقدنا والأهلي ميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن النظام الجديد لدوري أبطال إفريقيا أفقدهم ميزة لعب لقاء العودة في القاهرة، كما هو الحال بالنسبة للأهلي.

وقال حمادة أنور في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "الزمالك والأهلي فقدوا ميزة كانت لديهم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث كانت مباراة العودة في القاهرة، والعكس صحيح بالنسبة لكل من الوداد والرجاء حيث أن ذلك ميزة بالنسبة لهم."

وتابع: "اللعب في الإمارات سيكون ميزة بالنسبة لنا إذا تقرر إقامة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال هناك بالفعل."

Advertisements

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، بدلًا من أن تكون بنظام الذهاب والعودة كما كان مقرر سابقًا.

أما بخصوص عودة اللاعبين المحترفين، فقد قال حمادة أنور: "بمجرد عودة الرحلات من تونس والمغرب سيعود المحترفون من أجل خوض التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق."

وأضاف :"سنخوض التدريبات وفقًا للبرتوكول الطبي بعد 5 أيام من إجراء المسحة سنبدأ التدريبات، وإبلاغ اتحاد الكرة سيكون من خلال الجهاز الطبي للفريق."