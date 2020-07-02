محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء.
عيد عبدالملك: ممثل مشهور تسبب في واقعة فتيات الليل في كأس القارات
محمد صلاح: لابد أن يتعامل الزمالك مع الدوري كمباريات تجريبية لأفريقيا
عيد عبدالملك: الأهلي حاول ضمي 4 مرات.. وفقدت الوعي 3 أيام في ليبيا
شوقي غريب: هدفنا إنشاء منتخب قوي.. ولدينا عرض للعب مباراة ودية في سبتمبر
إنتر ميلان يكتسح بريشيا بسداسية في الدوري الإيطالي
بالصور.. تشاتشيتش يقود أول مران لبيراميدز بعد العودة
أرسنال يكتسح نوريتش.. وسقوط ليستر يتواصل في الدوري الإنجليزي
الجونة: قمنا بـ4 مسحات.. و4 أسابيع للإستعداد تكفي
في مباراة مثيرة.. فوز قاتل لوست هام على تشيلسي بالدوري الإنجليزي
بالفيديو.. كوكا "البطل" يسجل ثنائية لأولمبياكوس في الدوري اليوناني
المصري: نعاني من أزمة مالية.. وننتظر ردود من اتحاد الكرة
سعفان الصغير: قرار استكمال الإسماعيلي للدوري بيد مجلس الإدارة
مهاجم أرسنال يتخطى صلاح في صراع هدافي بريميرليج
قراءة في بيان الزمالك.. تراجع وتلويح بـ "البطولة الأفريقية" على حساب الدوري
أبرزهم رونالدو.. عائلات اللاعبين يشعلون الصراع مع مسؤولي الأندية
مرتضى: قرارات تخص قناة الزمالك سيتم الإعلان عنها قريبا
قبول استقالة السبكي والروبي وتعيين حسين زكي مديرا فنيا ليد الزمالك
الزمالك يخوض معسكرا خارجيا 10 أيام قبل السفر للكاميرون
الزمالك: تنازل لاعبي القدم واليد والسلة والطائرة عن 50% من مستحقاتهم
الزمالك: كارتيرون قدم الشكر لمجلس الإدارة بعد الـ5 صفقات
مصدر يكشف لمصراوي.. متى يبدأ حسين الشحات التأهيل مع الأهلي؟
خالد قمر يوضح لمصراوي حقيقة رغبته في الانتقال للأهلي
تقارير تونسية: النقاز على أعتاب الترجي لمدة 3 مواسم
كلوب: صلاح وماني يجب أن يستمرا معنا.. وصنعنا فجوة مع مانشستر سيتي
"تهديد وتحذير شديد".. النني يبلغ بشكتاش برحيله "اليوم" ورد عنيف من الإدارة
رسميًا.. الأهلي ينذر رئيس الزمالك.. ويطالبه بإزالة لافتات نادي القرن
تقارير: المثلوثي مستمر مع الصفاقسي.. و3 أسباب تؤجل انتقاله للزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. إنذار الأهلي للزمالك.. وتهديد النني لـ "بشكتاش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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