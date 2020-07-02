عيد عبدالملك: ممثل مشهور تسبب في واقعة فتيات الليل بكأس القارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
دافع أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، عن زملائه بعد نشر تقارير صحفية بجنوب أفريقيا اتهمت اللاعبين باصطحاب فتيات ليل بالفندق خلال كأس العالم للقارات 2009.
وقال عيد عبدالملك: "كنا نخوض كل مباراة في مدينة مختلفة، وبعد عودتنا من مباراة إيطاليا والفوز على أبطال العالم بهدف نظيف، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق بينهم أنا، سُرق مني 700 دولار".
وأكمل: "توجهنا لمسؤولي الفندق وسألناهم عن الواقعة واطلعنا على كاميرات المراقبة".
وأشار عبدالملك إلى أن فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، حيث ظهرا في الكاميرات مصطحبين فتيات لداخل الفندق.
وأوضح نجم المنتخب المصري وقتها، أن الأزمة تفاقمت بسبب ظهورها للإعلام بعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية التي تلقى خلالها المنتخب الهزيمة بثلاثية نظيفة وودع كأس القارات.
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