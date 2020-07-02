محمد صلاح: لابد أن يتعامل الزمالك مع الدوري كمباريات تجريبية لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد صلاح، مدرب الزمالك الأسبق، إن على فريقه أن يلعب مباريات الدوري كأنها مباراة تجريبية للبطولة الأفريقية فهي من وجهة نظره الأهم للنادي وللجماهير.

وعلل صلاح رأيه ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج البريمو مساء اليوم الأربعاء ـ بـ:"لن يكون لديك فرصة لخوض مباريات ودية وعندما تبدأ الدوري ستكون لياقتك 40 أو 50% وأتمنى ألا يُصاب اللاعبين لذا على الزمالك الاستعداد للبطولة الأفريقية لأن الجاهزية الفنية هي من ستُشكل الفارق بين الأربعة فرق التي تأهلت لدور نصف النهائي".

Advertisements

وتابع لاعب ومدرب الزمالك الأسبق:"أول أسبوع سيكون تهيئة اللاعبين ثم سيتم تقسيمهم لمجموعات ثم تبدأ الشغل البدني فستكون مضغوطاً ولن تكون فترة الإعداد كافية لذا لابد أن يتعامل الزمالك مع الدوري كمباريات تجريبية للبطولة الأفريقية".

وتطرق صلاح لرأيه فيما يتردد عن اقتراب دونجا من الانضمام للزمالك بقوله:"هو لاعب جيد جداً وقدم مباريات مميزة مع بيراميدز ويتماز بالهجوم ولكن لماذا نقول أنه سيكون بديلاً لطارق حامد فقد يلعبا بجوار بعضهما البعض فمحمد حسن لازال يحتاج للمباريات وزيزو سيكون عائدًا من إصابة".

وكان الزمالك قد أعلن خضوع لاعبيه للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا يوم غد الخميس استعدادًا للدخول في معسكر مغلق.