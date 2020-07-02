عيد عبدالملك: الأهلي حاول ضمي 4 مرات.. وفقدت الوعي 3 أيام في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أن النادي الأهلي حاول ضمه 4 مرات للانتقال لصفوفه ولكن لم تتم المفاوضات.

وأوضح عبدالملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر 1" عبر قناة النهار، أن الأهلي فاوضه عامي 2005، و2006 عن طريق عدلي القيعي مدير التعاقدات وحسام البدري المدرب العام للأهلي وقتها، والمرة الثالثة بعد كأس القارات 2009، ولكن تمسكت إدارة حرس الحدود ببقائي.

وأكمل: "عام 2013 تلقيت عرض من الأهلي عن طريق أحمد أيوب زميلي السابق في حرس الحدود والمسؤولي بالأهلي وقتها، وآخر من الزمالك عن طريق عمرو الجنايني المقرب من مجلس الإدارة وقتها، قبل 6 شهور من نهاية عقدي مع الحرس".

وأضاف: "مفاوضات الأهلي استمرت وقت طويل، فوقعت عقود انتقالي للزمالك، لانضم للفريق".

وأشار نجم المنتخب المصري السابق، إلى أنه انتقل لليبيا بالصدفة: "كنت في طريقي للإسكندرية للخروج إعارة لنادي سموحة، في نفس الوقت الذي كان يقيم فيه نادي أهلي بني غازي بقيادة طارق العشري معسكرا هناك، التقيت به وطلب انضمامي".

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وعلل سبب تفضيله لأهلي بني غازي على سموحة، لسببين الأول المقابل المادي الأكبر، وثانيا فرصة اللعب في دوري أبطال أفريقيا، لينضم لصفوف الفريق الليبي موسم 2014 - 2015، ويقودهم للتأهل لدور المجموعات للمرة الأولى في التاريخ.

وأردف: "مواجهة الأهلي في دوري الأبطال وإقصائه ساعدتني على العودة للزمالك رغم قرار مجلس الإدارة وقتها بالاستغناء عن كافة اللاعبين كبار السن، لأعود وأتوج مع الفريق ببطولة الدوري تحت قيادة جيسوالدو فيريرا".

وكشف عيد عبدالملك عن قصة فقدانه للوعي لمدة 3 أيام في ليبيا بعد إصابته في مباراة القمة بين أهلي بني غازي، والاتحاد: "أصبت في الدقيقة الأولى بارتجاج في المخ، لأخرج من الملعب، قبل أن يتم نقلي بطائرة خاصة مجهزة للعلاج في مصر، كنت فاقدا للوعي لمدة 3 أيام، وقمت ببعض الأفعال الهيستيرية".

وحكى نجم دجلة والمصري والجونة السابق عن كيفية انضمامه للمنتخب: "بعد تولي حسن شحاته المسؤولية مؤقتا بعد رحيل الإيطالي تارديلي، تعرض المهاجمين الثلاثة في المنتخب لإصابة قبل مواجهة أوغندا، وهم عمرو زكي، وعبدالحليم علي، ومجدي عبدالعاطي، ليُرشحني حلمي طولان مدرب حرس الحدود وقتها لأنضم للمنتخب، وأتألق لأستمر ضمن صفوف المنتخب".

وأكمل: "كنت متواجد مع المنتخب في بطولة 2006، ولكن لم أشارك لظروف الضغط وقلة خبراتي، ولم أنضم لبطولة 2008 بسبب الإصابة، وانضميت للمنتخب في بطولة كأس القارات 2009، وكأس الأمم 2010".

واختتم: "فزنا ببطولة 2010 لأدائنا في البطولات السابقة، المنتخبات كانوا بيبقوا خسرانين من قبل المباراة لخوفهم منا".