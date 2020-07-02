شوقي غريب: هدفنا إنشاء منتخب قوي.. ولدينا عرض للعب مباراة ودية في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 حتى عام 2022، أعطت للمنتخب الأولمبي أريحية كبيرة، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك عرضاً للعب مباراة ودية في شهر سبتمبر.

وقال غريب في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت": "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بعمل خريطة، وكان يهمنا مواعيد مباريات الأفريقية للأندية، وتأجيل أمم أفريقيا أعطى الفرصة للعب مباريات تصفيات كأس العالم 2022".

وأضاف: "الكاف اتخذ العديد من القرارات الإيجابية لمستقبل الكرة الأفريقية، وقرار تأجيل كأس الأمم سيكون في صالح المنتخب الأولمبي لتجهيز اللاعبين".

Advertisements

وتابع شوقي غريب: "الفيفا اتخذ قرار نهائي بانطلاق منافسات كرة القدم بدورة طوكيو في 21 يوليو 2021، وطالبت بعدم إلغاء بطولة مواليد 1999 الموسم المقبل".

وواصل: "تأجيل البطولة أعطى لنا أريحية كبيرة، ولا توجد أي مشكلة في استكمال بطولة الدوري الحالي أو بداية الموسم المقبل".

وأكمل شوقي غريب: "لدينا عرض للعب مباراة ودية مع منتخب كبير ووصل للأولمبياد والعرض كان من خارج مصر في شهر سبتمبر، ولدي الفرصة لمشاهدة بعض الوجوه الجديدة خلال هذه السنة".

واختتم المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "لدينا هدف لإنشاء منتخب قوي وإعداد فترة إعداد قوية، وتحقيق إنجاز للمنتخب في أولمبياد طوكيو".