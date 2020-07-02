تشيلسي يسقط بالهزيمة بديربي لندن أمام وست هام فى الدوري الانجليزي

أهدر تشيلسي فرصة الارتقاء للمركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارة موجعة بنتيجة 2 / 3 أمام مضيفه وست هام يونايتد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم اليوم الأربعاء 1-7-2020 في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

بتلك النتيجة، ظل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق نقطة خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي خسر 1 / 2 أمام مضيفه إيفرتون في وقت سابق اليوم ضمن المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ اللحظة الأولى، فيما ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة.

وافتتح النجم البرازيلي ويليان التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لكن فرحة الفريق الأزرق بالتقدم لم تدم طويلا، عقب إحراز التشيكي توماس سوسيك هدف التعادل لويستهام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تقدم ويستهام مرة أخرى عبر لاعبه ميشيل أنطونيو في الدقيقة 50، غير أن ويليان عاد للتألق من جديد، عقب تسجيله هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 72.

وبينما حاول تشيلسي خطف هدف الفوز والانقضاض على المركز الثالث، منح (البديل) الأوكراني أندريه يارمولنكو ثلاث نقاط ثمينة لويستهام، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، لينهي الفريق الملقب بـ(المطارق) سلسلة انتصارات تشيلسي، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

يذكر ان اخر مواجهة بين “تشيلسي ووست هام يونايتد” في البريميرليج قد انتهت بفوز الهامرز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” يوم 30 نوفمبر 2019.