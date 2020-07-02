رسميًا: الزمالك يتراجع ويحدد موعد اجراء مسحة كورونا للاعبيه

تراجع نادي الزمالك، عن موقفه المتشدد، بعدم إجراء المسحة الطبية لـ”فيروس كورونا” لأعضاء الفريق، والانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصدرت إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عدة قرارات، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر النادي.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عدم خضوع الفريق لإجراء مسحة “كورونا”، ورفض المشاركة في مباريات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، مطالبا بإلغاء البطولة دون تحديد بطل.

وقررت إدارة الزمالك اجراء لاعبي فريق الكرة وجهازه الفني والإداري، المسحة الخاصة بـ”فيروس كورونا” غدًا الخميس، على نفقة النادي وليس على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستأنف فريق الكرة بالزمالك، تدريباته بدءا من غدٍ الخميس، بناء على قرار إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

ورفض لاعبو الزمالك في بيان رسمي، اعلنه قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا منذ أيام قليلة، خوض المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا”، وخوض التدريبات، أو المشاركة في المباريات قبل وجود مصل خاص يقضي على المرض.

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وقرر المجلس أيضا، خوض الفريق معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الاسكندرية، في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .

وقال باتريس كارتيرون في وقت سابق، أنه يرفض استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، وأنه يفضل بدء موسم جديد.

وقررت إدارة الزمالك، خوض الفريق معسكر مغلق لمدة 10 ايام قبل السفر لخوض مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، في اي دولة عربية او اوروبية، حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

واعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” اقامة دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، من مباراة واحدة، تقام في احدى الدول المحايدة، سيتم تحديدها لاحقا.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 6 سبتمبر القادم.

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