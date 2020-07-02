الإنتر يكتسح بريشيا بسداسية نظيفة في الدوري الايطالي ويضعه على حافة الهبوط إلى السيريا بي

بات فريق “بريشيا” على حافة الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية “السيريا بي” بعدما تلقى هزيمة مذلة على يد الإنتر بسداسية نظيفة.

بينما ارتفع رصيد “الإنتر” إلى النقطة ال 64 ليقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني “لاتسيو” إلى 4 نقاط، ووسع الفارق بينه وبين “أتالانتا” الذي يحتل المركز الرابع إلى 7 نقاط.

كشف اللاعب الدولي الانجليزي “آشلي يونج” عن نوايا الإنتر مبكرًا عندما سجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بتسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية مثالية من سانشيز، وعاد الدولي التشيلي “أليكسيس سانشيز” في الدقيقة (20) ليسجل الهدف الثاني من علامة جزاء.

وسجل الهدف الثالث اللاعب “دانيلو دي أمبروسيو” من عرضية لوكاكو برأسية قوية في الدقيقة (45)، ولم يتراجع ابناء أنطونيو كونتي في الشوط الثاني ليسجل لاعب الوسط “جاليارديني” الهدف الرابع في الدقيقة (52)

واحرز الهدف الخامس للأفاعي صانع الألعاب الدنماركي “كريستيان إريكسن” من متابعة بعد ارتداد تسديدة لوكاكو القوية من يد الحارس في الدقيقة (83)، واختتم الجناح الأيمن “أنطونيو كاندريفا” حفلة الأهداف بهدف سادس من جملة رائعة في الدقيقة (88).

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