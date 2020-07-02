أهداف مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد فى الدوري الانجليزي

نُقلت مباراة “تشيلسي ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة زيجو سبورت الهولندية، على ستاد وست هام يونايتد “لندن الأولمبي”.

أهدر تشيلسي فرصة الارتقاء للمركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارة موجعة بنتيجة 2 / 3 أمام مضيفه وست هام يونايتد.

وافتتح النجم البرازيلي ويليان التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لكن فرحة الفريق الأزرق بالتقدم لم تدم طويلا، عقب إحراز التشيكي توماس سوسيك هدف التعادل لويستهام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تقدم ويستهام مرة أخرى عبر لاعبه ميشيل أنطونيو في الدقيقة 50، غير أن ويليان عاد للتألق من جديد، عقب تسجيله هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 72.

وبينما حاول تشيلسي خطف هدف الفوز والانقضاض على المركز الثالث، منح (البديل) الأوكراني أندريه يارمولنكو ثلاث نقاط ثمينة لويستهام، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، لينهي الفريق الملقب بـ(المطارق) سلسلة انتصارات تشيلسي، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي، انتصر “تشيلسي” في 4 مباريات وتلقى خسارة واحدة، بينما لم يحقق “وست هام يونايتد” الفوز سوى في مباراة واحدة وخسر في 4.

وانتهت اخر مواجهة بين “تشيلسي ووست هام يونايتد” في البريميرليج بفوز الهامرز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” يوم 30 نوفمبر 2019. Advertisements

أليكم أهداف المباراة..

هدف تشيلسي 1-0

هدف التعادل وست هام 1-1

هدف وست هام الثاني 2-1

هدف التعادل لتشيلسي 2-2

هدف وست هام الثالث 3-2

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