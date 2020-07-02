شاهد أهداف مباراة ارسنال ونوريتش سيتي فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 1-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الانجليزي “بريميرليج”.
نُقلت مباراة ارسنال ونوريتش سيتي على قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، وقام بالتعليق عليها المعلق الرياصي التونسي “نوفل الباشي”، وأقيمت على ملعب الامارات بلندن.
وافتتح أوباميانج التسجيل لأرسنال في الدقيقة 33 من خطأ فادح من حارس مرمي نوريتش كرول، قبل أن يضيف زميله السويسري جرانيت تشاكا الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 37 بتسديدة قوية بالقدم اليسري من صناعة أوباميانج.
وعاد أوباميانج لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، رافعا رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، تقاسم بها صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدف وحيد أمام داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، صاحب المركز الثاني.
واختتم البرتغالي سيدريك سواريس مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لأرسنال والأول له مع الفريق في الدقيقة 81، ليعود الكثير من الاتزان لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاسيما وأن هذا الانتصار يأتي بعد فوز فريق (المدفعجية) 2 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية.
إليكم أهداف مباراة ارسنال ونوريتش سيتي فى الدوري الانجليزي
هدف ارسنال الاول 1-0
هدف ارسنال الثاني 2-0
الهدف الثالث لارسنال 3-0
الهدف الرابع لارسنال
اضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة ارسنال ونوريتش سيتي فى الدوري الانجليزي
أقرأ ايضا
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة ارسنال ونوريتش سيتي فى الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.