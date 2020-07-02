سقوط مفاجئ لتشيلسي في الوقت القاتل وايفرتون يضاعف متاعب ليستر

سقط تشيلسي بشكل مفاجئ أمام مستضيفه وست هام يونايتد 2-3، الأربعاء ضمن المرحلة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل التشيكي توماس سوتشيك (45+2) ومايكل أنطونيو (51) والأوكراني أندري يارمولنكو (89) أهداف وست هام يونايتد، والبرازيلي ويليان (42 من ركلة جزاء و72) هدفي تشيلسي.



وأهدر تشيلسي فرصة الارتقاء الى المركز الثالث بعد خسارة ليستر أمام إيفرتون، وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي بالخسارة للمرة الثانية هذا الموسم امام جاره بعد الاولى 0-1 في ستامفورد بريدج.



وتوقف رصيد البلوز عند النقطة 54 في المركز الرابع، أما وست هام فحصل على 3 نقاط هو بأمس الحاجة إليها فجعلته في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.



ومني تشيلسي المنتشي بتأهله إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي السبت، بخسارته العاشرة هذا الموسم.





وفي مباراة حقق إيفرتون فوزا ثمينا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف، الأربعاء.



وبدأ إيفرتون المباراة بقوة وتمكن من التقدم بهدفين متتاليين، أحرزهما كل من البرازيلي ريشارليسون والإيسلندي غيلفي سيغوردسون من ركلة جزاء، في الدقيقتين 10 و16.



وأثمرت محاولات ليستر عن تسجيل هدف وحيد لم يجنب الفريق الخسارة، جاء عبر المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو عند الدقيقة 51.



بهذا، رفع إيفرتون رصيده للنقطة 44 وارتقى للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 55.



وفي نتائج أخرى، واصل أرسنال سلسلة نتائجه الإيجابية وحقق انتصاره الثالث على توالي عقب تغلبه برباعية نظيفة على نوريتش سيتي، في حين سقط بورنموث على ميدانه أمام نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لهدف وحيد.

المصدر: وكالات