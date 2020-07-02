أتلتيك بلباو يعمق جراح فالنسيا ويوجه إنذاراً لريال مدريد

وجه أتلتيك بلباو إنذاراً إلى ريال مدريد عندما انتزع فوزاً ثميناً من مضيفه فالنسيا 2-صفر الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين أتلتيك بلباو بفوزه إلى المخضرم راوول غارسيا الذي سجّل الهدفين في الدقيقتين 13 إثر تمريرة من إيناكي وليامس و47 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم.



وهو الفوز الثاني على التوالي لأتلتيك بلباو والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة فصعد إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الذي يستضيف إسبانيول صاحب المركز الأخير الخميس في ختام المرحلة.



وأكد أتلتيك بلباو استعداده الجيد لاستضافة ريال مدريد المتصدر الأحد المقبل في المرحلة الرابعة والثلاثين، علماً بأنه أرغم الأخير على التعادل السلبي ذهاباً في معقله "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.



ويستضيف ريال مدريد، صاحب خمسة انتصارات متتالية منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، جاره خيتافي الخميس في سعيه إلى مواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة بطل الموسمين الأخيرين والذي كان سقط في فخ التعادل على أرضه أمام القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد 2-2.



وفي مباراة ثانية، تغلب غرناطة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين سجلهما أنطونيو كورتيس هيريدا (25) وروبرتو سولدادو (49).



المصدر: فرانس برس