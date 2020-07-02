إنتر ميلان يحصن مركزه الثالث بفوز ساحق على بريشيا

قدم ألكسيس سانشيز أداء رائعا ليقود إنتر ميلان للفوز 6-صفر على بريشيا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم باستاد سان سيرو يوم الأربعاء.



ألكسيس سانشيز خلال لقاء إنتر ميلان مع بريشيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء. تصوير: دانييلي ماسكولو-رويترز.

وهز سانشيز الشباك مع إنتر للمرة الثانية فقط لكنه ساعد في صناعة أهداف أخرى ليعزز فريقه موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة ويقترب من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وتراجع بريشيا إلى المركز الأخير برصيد 18 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان، ويحتاج إلى تحول درامي في حظوظه بالمباريات المتبقية ليتجنب العودة سريعا إلى الدرجة الثانية.



ومنح آشلي يانج التقدم لإنتر في الدقيقة الخامسة قبل أن يسجل سانشيز، الذي أظهر لمحات من مستواه القديم، من ركلة جزاء في الدقيقة 20 ليضاعف تقدم فريقه.



وجعل دانيلو دامبروسيو النتيجة 3-صفر في نهاية الشوط الأول وأضاف روبرتو جاليارديني وكريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.



وبدأ سانشيز (31 عاما)، المعار لإنتر من مانشستر يونايتد، التحرك الذي أدى إلى هدف يانج الأول، وسجله اللاعب الإنجليزي بتسديدة قوية بعد كرة عرضية من فيكتور موزيس.



وسجل سانشيز من علامة الجزاء بعد سقوط موزيس داخل المنطقة ليحرز ثاني أهداف مع إنتر بعد تسعة أشهر من هدفه الأول ضد سامبدوريا في سبتمبر أيلول.



وبدأ دامبروسيو وأنهى اللعبة التي جاء منها الهدف الثالث في الدقيقة 45، إذ مرر الكرة على الجناح إلى يانج ثم واصل الركض ليقابل التمريرة العرضية بضربة رأس قوية في الشباك.



وجاء هدف جاليارديني في الدقيقة 53 بضربة رأس أيضا بعد ركلة حرة نفذها سانشيز.



وواصل إنتر الضغط بلا هوادة على منافسه وأشرك كل من روميلو لوكاكو وإريكسن في آخر 20 دقيقة.



وأبعد يسي يورونن حارس بريشيا تسديدة لوكاكو في الدقيقة 83 وتابع إريكسن الكرة في المرمى محرزا أول أهدافه في الدوري منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير في يناير كانون الثاني.



واختتم البديل كاندريفا، الذي سدد أيضا في العارضة، الأهداف بتسديدة قوية قبل دقيقتين على النهاية.



المصدر: رويترز

