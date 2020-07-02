رياضة | عبد الملك : تعرضت لظلم تحكيمي خلال مسيرتي.. وهذا السبب كان وراء إنضمامي للمنتخب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الملك : تعرضت لظلم تحكيمي خلال مسيرتي.. وهذا السبب كان وراء إنضمامي للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت بإسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة".

وتابع: "الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".

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وعن مسيرته مع المنتخب الوطني: "إصابة الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي ومجدي عبد العاطي السبب في إنضمامي للمنتخب، وحسن شحاته كان يحب عماد متعب ويعتبره بمثابة الإبن".

وأضاف: "أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي وبركات أخف دم في الدنيا".

وأتم: "بوب برادلي مدير فني رائع لكن الظروف لم تساعده داخل مصر، ومشادة مع محمد شوقي في إحدى المباريات الودية تسببت في موجه سباب لي من جمهور الأهلي".