رياضة | صالح جمعة يجهز مفاجآة لـ "فايلر"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يجهز مفاجآة لـ "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على عودة لاعب الوسط صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد فترة كبيرة ابتعد فيها اللاعب عن المشاركة مع القلعة الحمراء.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرغب فى عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

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وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة بدأ يتحدث مع لاعبي الفريق حول رغبته فى تحسين علاقته مع المدير الفني السويسري، بعدما تم إبلاغه بأن هذه هى الفرصة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء".

وأضاف: "البعض يري أن صالح جمعة لديه عروض خليجية لأنه من اللاعبين المميزين للغاية، ولكنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلي ويقدم الإعتذار لفايلر".