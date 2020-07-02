رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة تشيلسي أمام وست هام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة تشيلسي أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام وست هام يونايتد، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولتي أقيمت بملعب لندن.

سجل أهداف وست هام الثلاثي: تماس سوتشيك ومايكل أنطونيو وأندري يارمولينكو، بينما سجل هدفي تشيلسي البرازيلي ويليان.

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزاً كاسحاً على بورنموث بنتيجة 4/1، بينما فاز إيفرتون على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وتمكن أرسنال من اكتساح ضيفه نوريتش يتي برباعية دون رد، سجلها جرانيت تشاكا وبيير إيميريك أوباميانج (هدفين) وسيدريك سواريس.

ووفقاً لنتائج اليوم، أصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي.

1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي 63 نقطة.

3- ليستر سيتي 55 نقطة.

4- تشيلسي 54 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 52 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 52 نقطة.

7- أرسنال 46 نقطة.

Advertisements

8- توتنهام 45 نقطة.

9- بيرنلي 45 نقطة.

10- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

11- إيفرتون 44 نقطة.

12- كريستال بالاس 42 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 42 نقطة.

14- ساوثهامبتون 40 نقطة.

15- براتون 33 نقطة.

16- وست هام يونايتد 30 نقطة.

17- واتفورد 28 نقطة.

18- أستون فيلا 27 نقطة.

19- بورنموث 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.