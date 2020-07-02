رياضة | بيراميدز: لومالا يعود للقاهرة بعد الانتهاء من التأهيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز: لومالا يعود للقاهرة بعد الانتهاء من التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق الكرة سيعود إلى القاهرة بعد الانتهاء من التأهيل عقب إجراء جراحة في غضروف الركبة خارج مصر حيث يجري حاليا عمليات التأهيل من أجل العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

أوضح سعيد أن لومالا احتاج لجراحة في الغضروف وكعادة بيراميدز بأنه يختار للاعبيه أفضل طرق وأماكن العلاج والتأهيل سافر الدولي الأوغندي إلى السويد ومنها إلى بلجيكا حيث أجرى جراحة الغضروف هناك تحت إشراف أفضل الخبراء من أجل العودة سريعا للملاعب.

شدد هاني سعيد على أن النادي يتواصل بشكل مستمر مع لومالا للاطمئنان عليه وعلى مراحل التأهيل التي يخضع لها حيث يسير بشكل مطمئن في برنامجه التأهيلي وأصبح غياب لومالا عن فترة التحضير للدوري في حكم المؤكد قبل إتمام شفائه والعودة للتدريبات في المرحلة المقبلة.