رياضة | ليفاندوفسكي يعلن التحدي: سنفوز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يعلن التحدي: سنفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مهاجم بايرن ميونخ، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثقته في قدرة الفريق على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ، التي تستكمل منافساتها في أغسطس (آب) المقبل، رغم أن الفريق يواجه فترة غياب طويلة عن المنافسات قبل استئناف مشواره في البطولة.



قال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة شبورت بيلد الأسبوعية اليوم الأربعاء: "أرى بوضوح أن لدينا فرصة كبيرة في الفوز بكأس البطولة هذا الموسم، نحن في حال جيدة، ونحظى بتناغم كبير في الفريق".

وتوج ليفاندوفسكي هدافاً للدوري الألماني في الموسم المنقضي الذي اختتم السبت الماضي، وتوج فيه بايرن ميونخ باللقب للمرة الثامنة توالياً، وقد تصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين برصيد 34 هدفاً.

وأكد ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 11 هدفاً، أنه لا يشعر بالقلق إزاء فترة الإجازة، حيث أن بايرن حقق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها في الدوري والكأس بعد استئناف المنافسات في 16 مايو (أيار)، عقب فترة توقف طويلة بسبب أزمة كورونا.

وذكر: "بالطبع هذا التوقف ليس أمراً معتاداً قبل مثل هذه المباريات المهمة، لكننا نحظى بالفعل بالخبرة في الاستعدادات، ونجحنا في إتقان ذلك بعد التوقف بسبب كورونا، وسنحاول التتويج بدوري الأبطال".