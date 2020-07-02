رياضة | نجم تونسي جديد على أعتاب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم تونسي جديد على أعتاب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعب الترجي التونسي إيهاب المباركي، الاختبارات الطبية تمهيداً لانتقاله للدوري المصري لكرة القدم، بحسب ما ذكرته تقارير تونسية اليوم الأربعاء.

وانتهى عقد المباركي مع الترجي منذ أمس الثلاثاء، ما يمهد لانتقال رسمي للاعب، الذي يمتلك عرضين من ناديي بيراميدز ووادي دجلة المصريين، وفقاً لإذاعة شمس إف إم التونسية الخاصة، التي نشرت صوراً للاعب وهو يخضع للاختبارات الطبية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم.

ولعب المباركي (28 عاماً) لفريق البنزرتي التونسي، ثم لنادي إيفيان الفرنسي لمدة موسم واحد قبل التحاقه بالترجي عام 2013.