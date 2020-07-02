رياضة | أحمد حسن "كوكا" يُعادل رقم العالمي "ميدو" في ملاعب أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن "كوكا" يُعادل رقم العالمي "ميدو" في ملاعب أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر في تسجيل هدفين لفريقه أولمبياكوس اليوناني في شباك فريق أوميلوس هراكليوس وقاده للفوز بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كارايساكي" ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة "البلاي أوف" بالدوري اليوناني الممتاز.

وسجل "كوكا" أول أهداف أولمبياكوس بالدقيقة 27، وتعادل فريق هراكليوس بالدقيقة 45، قبل أن يعود مهاجم منتخب مصر ويخطف هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 83 من زمن المباراة، وخرج مستبدلا في الدقيقة 84 ودخل ماكسيمليانو أولفيرا بدلا منه.

ويلعب أحمد حسن "كوكا" معارًا لفريق أولمبياكوس، من سبورتنج براجا البرتغالي، وخاض مع الفريق اليوناني 46 مباراة حتي الآن، وسجل معه 21 هدفًا، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 2352 دقيقة، وحصل على 3 انذارات.

وتوج "كوكا" بلقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس هذا الموسم، بعدما تغلب فريقه في الجولة الماضية على نظيره أيك أثينا بنتيجة 2 / 1، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 81 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه أيك وباوك وكل منهما لديه 59 نقطة.

"كوكا" يُعادل رقم "ميدو"

نجح "كوكا" بعد هدفيه اليوم في شباك فريق أوميلوس هراكليوس، في معادلة رصيد أهداف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر وأياكس الهولندي السابق خلال مسيرته الإحترافية في أوروبا.

ورفع أحمد كوكا رصيد أهدافه في رحلته بالملاعب الأوروبية إلي (78 هدفًا)، وهو نفس رصيد الأهداف الذي سجله العالمي "ميدو" خلال مشواره مع العديد من أندية أوروبا في مسيرة احترافية امتدت سنوات طويلة وشهدت على العديد من النجاحات.

سجل "كوكا" أهدافه الـ 78 في مشواره الاحترافي بالقارة العجوز خلال 251 مباراة مع 3 أندية أوروبية جاءت كالتالي:

- سبورتنج براجا البرتغالي / 108 مباراة / 25 هدفًا

- ريو آفي البرتغالي / 98 مباراة / 32 هدفًا

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- أولمبياكوس اليوناني / 46 مباراة / 21 هدفًا

بينما جاءت الأهداف الـ 78 للعالمي "ميدو" خلال رحلته الإحترافية بأوروبا في 259 مباراة مع 7 أندية أوروبية جاءت كالتالي:

- أياكس الهولندي / 63 مباراة / 26 هدفًا

- توتنهام هوتسبير / 61 مباراة / 19 هدفًا

- أولمبيك مارسيليا / 34 مباراة / 9 أهداف

- ميدلسبره / 32 مباراة / 7 أهداف

- جينت البلجيكي / 25 مباراة / 11 هدفًا

- ويجان أتليتك / 12 مباراة / هدفين

- سيلتا فيجو / 8 مباريات / 4 أهداف

ولم يسجل أحمد حسام ميدو أي أهداف مع 3 أندية خلال مشواره الاحترافي في أوروبا هم، روما الإيطالي، وبرنسلي ووست هام يونايتد الإنجليزيين.