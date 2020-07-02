رياضة | تشاتشيتش يقود أول مران لبيراميدز بعد العودة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يقود أول مران لبيراميدز بعد العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أول تدريب له اليوم على رأس الجهاز الفني بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجا قصيرة بصحبة جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي.

كان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة بصحبة جهازه المعاون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، في إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.

وقاد تشاتشيتش التدريبات التي أظهر خلالها اللاعبون قوة كبيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المنتظر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.