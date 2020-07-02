رياضة | فى مبارته رقم الـ 100.. حجازى يشارك فى فوز وست بروميتش على شيفيلد وينزداي بالشامبيونشيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فى مبارته رقم الـ 100.. حجازى يشارك فى فوز وست بروميتش على شيفيلد وينزداي بالشامبيونشيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي فى فوز فريقه وست بروميتش البيون خارج أرضه أمام نظيره نادي شيفيلد وينزداي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الأربعين من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيونشيب ".

واستطاع حجازي أن يشارك فى المباراة كاملة وتعد هذه المباراة هي رقم 100 للمدافع الدولي المصري مع وست بروميتش البيون فى جميع البطولات.

وبهذه النتيجة يصعد نادي وست بروميتش البيون الي المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية خلف المتصدر نادي ليدز يونايتد.

يذكر أن أحمد حجازي قد انضم لصفوف نادي وست بروميتش البيون خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من النادي الأهلي.