رياضة | كوكا يسجل هدفين ويقود أولمبياكوس للفوز على أوميلوس بالدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوكا يسجل هدفين ويقود أولمبياكوس للفوز على أوميلوس بالدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا هدفين فى فوز فريقه أولمبياكوس على حساب نظيره نادي اوميلوس فيلاثلون هراكليوس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة لمرحلة البلاي أوف ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.

واستطاع المهاجم الدولي المصري أن يشارك فى المباراة حتي الدقيقة 84 ويسجل هدفي فريقه فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كارايساكي الدولي بالعاصمة اليونانية.

وكان نادي أولمبياكوس قد حسم لقب بطولة الدوري اليوناني الممتاز فى الجولة السابقة بعد الفوز على حساب نظيره أيك أثينا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يذكر أن كوكا قد انضم لصفوف نادي أولمبياكوس اليوناني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سبورتينج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مع أحقية الشراء نهاية الموسم.