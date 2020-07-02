رياضة | ميلان يعلن تفعيل بند شراء سالياميكيرس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يعلن تفعيل بند شراء سالياميكيرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي ميلان الإيطالي بتفعيل خيار شراء البلجيكي أليكسيس سالياميكيرس، لاعب الفريق والذي كان معًارا من أنردلخت البلجيكي.

وأعلن الروسونيري تفعيل بند شراء متوسط الميدان سالياميكيرس، ويلعب البالغ من العمر (21 عاماً)، الموسم الحالي 2019- 2020 بقميص ميلان معاراً من أندرلخت، لكن ميلان قرر تفعيل بند الشراء بعقد جديد يمتد حتى 2024.

وشارك اللاعب بـ6 مباريات فقط مع ميلان هذا الموسم، 4 في الدوري و2 في كأس إيطاليا، كما مثّل منتخب بلاده في الفئات العمرية.

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