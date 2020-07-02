الامارات | عضوية أندية «الثانية» و«اللجان القضائية» على طاولة «عمومية الاتحاد» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن عضوية أندية «الثانية» و«اللجان القضائية» على طاولة «عمومية الاتحاد» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجتمع اليوم الجمعية العمومية «غير العادية» لاتحاد الكرة الساعة الـ11 صباحاً، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وعلى طاولتها بندان رئيسان هما اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية، والبند الثاني يتعلق بضم أندية الدرجة الثانية لعضوية اتحاد الكرة.

وجاء الاجتماع بدعوة من اتحاد الكرة، خصوصاً في أعقاب انتهاء المدة القانونية للجان القضائية الحالية.

ومن المنتظر أن تعتمد الجمعية العمومية الأسماء الحالية نفسها في اللجان القضائية، مع تغييرات بسيطة متوقعة. أما بخصوص البند الثاني، ففي حال الموافقة، سيصبح في عضوية اتحاد الكرة 41 نادياً، بإضافة 10 أندية جديدة من الدرجة الثانية، حيث كان الموسم الماضي هو الأول لهذه المسابقة، وهي الوحيدة التي تم اعتماد نتائجها بتتويج فريق كواترو بطلاً للمسابقة.

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