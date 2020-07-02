الامارات | 10 أجانب تشفع لهم أرقامهم في البقاء بدوري الخليج العربي

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أجانب تشفع لهم أرقامهم في البقاء بدوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد سوق الانتقالات الصيفية تحركات قوية من أندية دوري الخليج العربي، إذ بدأت العمل على تدعيم صفوفها بصفقات جديدة، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب، عقب اتضاح الصورة، وإعلان رابطة المحترفين إلغاء الدوري لموسم 2019-2020.
وفي الوقت الذي استغنت الأندية عن العديد من اللاعبين، جاءت أرقام 10 لاعبين أجانب جيدة جداً، لتشفع لهم بالبقاء في دوري الموسم المقبل. وتستعرضهم «الإمارات اليوم» على النحو التالي:
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