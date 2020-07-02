الامارات | نصائح طبية من الغرايري للاعبين.. وتوقعات بحدوث إصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية من الغرايري للاعبين.. وتوقعات بحدوث إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح المدير الطبي التنفيذي لمركز الـ«فيفا» الطبي في دبي، الدكتور مراد الغرايري، الأندية باعتماد برنامج الاستعداد للموسم الرياضي المقبل بطريقة مختلفة عن المواسم الماضية، للحد من الإصابات المتوقعة في صفوف اللاعبين وضرورة اعتماد العودة التدريجية للتدريبات، ومراعاة درجات الحرارة والرطوبة العالية في هذه الفترة من السنة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «البدء مبكراً بالاستعداد للموسم الجديد لن يكون مجدياً من دون الإعداد الجيد للفحوص الطبية، ومختلف كشوفات اللياقة، بالتعاون بين الأجهزة الطبية والفنية للأندية، كما يمكن الاستفادة من تجارب العديد من الأندية العالمية التي سبقتنا في هذا المجال»، متوقعاً «حدوث إصابات مبكرة بناء على ما تم رصده في الدوريات الأوروبية».

وأوضح: «على الأرجح يحتاج اللاعبون إلى فترة إعداد بين ستة وثمانية أسابيع، قياساً مع المدة الزمنية للتوقف الاستثنائي عن ممارسة الرياضة المنتظمة، فالتدريب داخل الصالات لن يكون كافياً لعدم مطابقته لظروف اللعب الحقيقية، بل يجب أن تكون هناك تدريبات لياقة، وبالكرة ذات حمل لياقي تدريجي في الملاعب الخارجية للتأقلم مع الظروف المناخية».

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