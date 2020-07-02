الامارات | زيدان: ريال مدريد لم يحسم الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: ريال مدريد لم يحسم الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أمس، على أن فريقه ريال مدريد لم يحسم لقب الدوري الإسباني، وذلك غداة تعثر جديد لغريمه برشلونة.

ويتصدر النادي الملكي الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة أمام غريمه الكاتالوني. وسيكون ريال مدريد أمام فرصة توسيع الفارق عندما يستضيف خيتافي الخميس في ختام المرحلة 33، والتي شهدت الثلاثاء تعادل برشلونة مع القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو 2-2. وعلى الرغم من النتائج التي يحققها، رفض زيدان في مؤتمر صحافي التلميح إلى أن فريقه حسم عملياً هذا الموسم، انتزاع لقب الدوري من برشلونة المتوج بطلاً في الموسمين الماضيين.

وقال: «لم نفز بأي شيء بعد. هذا هو الواقع، الحقيقة. طالما أن الموسم لم ينتهِ، طالما أننا لم نصبح أبطالاً حسابياً، لا يمكن أن نقول أي شيء». وتابع «مجرد تحقيقنا ثلاث أو أربع نتائج جيدة لا يعني أن الأمور انتهت».

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وشدد زيدان على أن فريقه يبحث «عن الفوز في كل مباراة.. تتبقى لنا ست مباريات (حتى نهاية الموسم)، وفيها 18 نقطة (ممكنة). نحن نتقدم بفارق نقطة، لا أكثر ولا أقل. نحن على الطريق الصحيح، لكن يجب أن نواصل القيام بذلك (الفوز) الى النهاية».

وأكد النجم السابق للنادي الملكي أن لاعبيه لا يبدون أي «إفراط في الثقة.. سبق لي أن كنت لاعباً وعشت هذه التجربة. أعرف جيداً، واللاعبون يعرفون جيداً، أننا لم نفز بشيء».

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